Skottväxling i nattmörkret, nära de centrala delarna av Tal Abyad bara ett stenkast in i norra Syrien från den turkiska gränsen. Vapnens ammunition lyser som aggressiva eldflugor i mörkret. Långsamt dalande ljusgranater kastar sitt ljus över byggnader, försvårar för motståndare att nyttja mörkret.



Människor trycker i de få källarutrymmen som finns i skydd skottlossning och mot artilleri- och flygattacker.

Markstyrkor från Turkiet och den syriska väpnade oppositionen har vid flera tillfällen försökt att gå in och kontrollera samhället men motståndet har varit hårt, kurdledda SDF har förstärkt och de har tvingats retirera.

Den turkiska taktiken är att gå in både öster och väster om samhället för att skära av det, samma taktik används i Ras al-Ain som är det andra samhället under intensivt bombardemang.

Men längs hela gränsen har attacker skett och i många samhällen och städer har människor via moskeutrop och ringande kyrkklockor uppmanats att uppsöka källare.



Vägar som i dagsljus packats av flyende människor i långa konvojer ekade tomma under natten. Bara ljudet av artilleri och skottlossning kunde höras.

Det turkiska försvarsdepartementet uppgav sent i går kväll att de kontrollerar ett antal samhällen och byar, att de gått som djupast över 7 kilometer in i Syrien och att de dödat 219 terrorister, det turkiska begreppet på kurdiska YPG soldater. Men på båda sidorna har också civila dödats. Bland dem flera barn.



Hjärtskärande bilder publicerade på båda sidorna av barn i sina färgglada tröjor med tecknade tryck som färgats röda av blod.



I USA säger president Donald Trump att han nu söker ett eldupphör i striderna och 29 av presidentens Republikan kollegor söker sanktioner mot Turkiet för offensiven.



I norra Syrien flyr nu kurder, araber och kristna sina hem i panik. Hittills har minst 64,000 flytt men det kan vara fler och inte alla har någonstans att fly. Frivilliga hjälper till att ta hand om flyktingar. Många trotsar ändå rädslan och stannar, rädda att annars förlora sina hem och aldrig kunna återvända.



En ny dag gryr och med den lättnat över att natten är över men fruktan för en ny dag med nya strider.