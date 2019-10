IS-fångar utnyttjar krigstumultet i Syrien - flera har rymt

Över hela världen har man uttryckt oro över att IS skulle dra nytta av situationen. Särskilt oroad är den kvinnliga kurdiska domaren, Amina, som dömt hundratals IS-terrorister i Qamishlis terrordomstol. Vår korrespondent har pratat med henne.

– Terroristdomstolens har tvingats avbryta allt arbete under offensiven, säger domaren Amina, som i våras lät Ekot närvara vid en rättegång mot en IS-terrorist.



Av säkerhetsskäl uppger hon bara sitt förnamn och hon ger Turkiet skulden för att fem fångar, enligt kurdiska källor, igår lyckades fly fängelset Navkur i Qamishil efter att området träffats av turkiska granater.



Domaren Amina antyder till och med att Turkiet skulle ha intresse av att IS-fångar lyckas rymma. Och liksom många andra kurder i norra syrien, konstaterar hon uppgivet: Omvärlden har svikit oss:



IS tog också på sig ett kraftigt bilbombsattentat utanför en populär shawermarestaurang i Qamishli igår och från det ökända Al Hol-lägret spreds videoklipp som säger sig visa hur IS-kvinnor inledde ett upplopp mot kurdiska fångvaktare i ett försök att fly lägret.



Domaren, Amina, säger inifrån Qamishli, att nu medan jag pratar med dig, hör jag ljudet av raketer och granatbeskjutning.



Sen skickar hon mig en video som hon menar bevisar att den så kallade Syriska Nationella Armén som strider på Turkiets sida mot kurderna, består av rebeller och jihadister med IS-sympatier.



På videon, som inte går att verifiera, sitter jihadistrebellerna i turkiska stridsvagnar enligt domare Amina.



De ropar att de är redo att erövra Ras al Ain som ligger inom den buffertzon Turkiet försöker skapa.



Sen hör man hur de ropar Baqia baqia som är det slagord IS använt efter kalifatets fall för att bevisa att de inte är besegrade. Baqia som betyder består, eller IS består - Ad Dawla Baqia, kan översättas med: Kalifatet lever.



Ett skrämmande videoklipp om det är äkta, det har som sagt inte gått att verifiera, men domare Amina tror liksom många andra kurder i norra Syrien att Turkiets syfte är att upprätta ett kalifat av jihadister under turkisk kontroll i Norra Syrien.

Kurderna ger ofta Turkiet skulden för att så många internationella IS-krigare lyckades ta sig in Syrien från Turkiet under IS begynnelse, utan att Turkiet försökte stoppa dem.