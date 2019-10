TV:n står på i Abel Jalils skoaffär i Derek i Norra Syrien.



Det är en kurdisk kanal, där nyheten om att syriska regimstyrkor är på väg till det kurdkontrollerade området, beskrivs som en nödvändig kompromiss för att undvika folkmord.



Men växlar man till den syriska statstelevisionen, visas bilder på människor som firar med flaggor och porträtt av Bashar al Assad för att fira regimstyrkornas återkomst.



35-åriga Ilham som kommit för att köpa skor till sin dotter, säger att detta är det minst dåliga, för ingen annan än den syriska regimen kunde försvara oss mot Turkiet.

Butiksägaren själv, Abdel Jalil, säger att den syriska regimen åtminstone är bättre än IS, Turkiet och dess blodtörstiga legosoldater.



– Det här blev nödvändigt när de amerikanska förrädarna stack dolken i ryggen på oss kurder.



Abdel Jalil är över 60 år och har upplevt många geopolitiska maktskiften i regionen, men inget som gått så snabbt som detta.

Från ett telefonsamtal mellan presidenterna Erdogan och Trump förra söndagen, till en situation där USA retirerar och Ryssland cementerar sin närvaro i Mellanöstern där också Iran, IS och den syriska regimen finns på segrarsidan.



För den yngre generationen kurder i norra Syrien finns en omedelbar oro att de ska tvingas in i den syriska armén. Den 19-årige herrfrisören, Suleiman, säger att hans generation, de som är födda efter år 2000, kommer att göra allt för att undvika att ta värvning i Bashar al Assads armé.



Många av dem har också redan gjort sin värnplikt inom YPG – den kurdiska milis som hyllats av världen som de som stoppat IS.



– Visst är jag glad att den syriska regeringsarmén kommer att stoppa turkarnas blodbad, men jag kommer aldrig gå ut på gatorna och fira med flaggor och bilder på Bashar al Assad, säger Suleiman.



Och inne på ett fastighetsmäklarkontor träffar jag en ung advokat som inte vill bli inspelad, orolig för framtida repressalier, som säger: Det här är slutet på yttrandefriheten och drömmen om ett demokratiskt kurdiskt självstyre i Rojava i norra Syrien.