Åtal väckt i Falcon Funds-härvan

En 63-årig amerikan bosatt i Stockholm, en svensk 42-åring utvandrad till Malta, samt en svensk 58-årig fondförvaltare åtalades på onsdagen, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i samband med Falcon Funds-härvan.

På en pressträff berättade Ekobrottsmyndigheten att de tre åtalas för bland annat grovt mutbrott, grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.

Enligt åtalet har de tre under åren 2012-2013 svindlat svenska pensionssparare på stora mängder pengar genom ett upplägg där onoterade värdepapper köptes in till överpris. Amerikanen och den 42-årige svensken ska ha mutat fondförvaltaren med 4,5 miljoner kronor, för att få honom att köpa in värdepappren.

Ekobrottsmyndigheten skriver i pressmeddelandet att pensionsmedel för åtminstone två miljarder kronor olovligen fördes över till amerikanens fond, och att pensionssparare gått miste om cirka 230 miljoner kronor. Den 42-årige svensken, som agerade mellanhand, och amerikanen, ska ha tjänat motsvarande belopp på brottet.

– Den 63 år gamle amerikanen har ägt ett amerikanskt bolag. Det amerikanska bolaget har köpt in amerikanska huslån till marknadsvärde. Sen har det sålts vidare till en svensk pensionsfond som han själv kontrollerar. Och det har skett till ett markant högre pris. Han har sålt till sig själv, men den som betalat är de svenska pensionsspararna, säger förundersökningsledare Jerker Asplund till Ekot.

Åtal väcks också mot en fjärde man, närstående till fondförvaltaren, för befattning med mutan på 4,5 miljoner kronor.

Målet tas upp i Stockholms tingsrätt den 5 november, och målet är så pass stort att det har fått delas upp i flera delar. Samtliga åtalade nekar till brott. Förundersökningsledare Jerker Asplund säger sig dock ha god bevisning.

– Jag har bra bevisning för det här åtalet. Jag har omfattande mejl-korrespondens som visar brottsplanen, jag har omfattande kontoflödesanalyser som visar hur pengarna har gått. Jag har hemlig telefonavlyssning som visar på vissa bulvanförhållanden, och jag har ett antal vittnesförhör som också visar på brottsligheten, säger han.