Säpo: Påverkar inte hotnivån i Sverige på kort sikt

– En av de saker vi följer är hur utvecklingen indirekt motiverar enskilda personer, inte bara i konfliktområdet utan också runt om i världen. Just det här att signalen nu är ett IS på återväxt kan ju i sig vara motiverande och inspirerande, säger Ahn-Za Hagström, Senior analytiker hos Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen gör bedömningen att hotet mot Sverige i nuläget inte påverkas på kort sikt av utvecklingen i Syrien. Men enligt Ahn-Za Hagström kan utvecklingen leda till att aktivitetsnivån hos grupper kopplade till IS och Al-Qaida röka på sikt,

– Hur det i så fall kan påverka hotnivån mot Sverige är för tidigt att säga.

Ahn-Za Hagström betonar att det finns en stor osäkerhet i bedömningarna, bland annat eftersom situationen hela tiden förändras och det är svårt att få bekräftad information från konfliktområdet.

När det gäller de svenskar med kopplingar till terrorgruppen IS som sitter antingen i flyktingläger eller frihetsberövade i norra Syrien är Säkerhetspolisens bild att få av dem skulle återvända till Sverige om de släpptes eller fritogs. Dels för att det är svårt att resa in i Europa, och dels för att de som sympatiserar med IS sannolikt vill stanna i regionen, menar Ahn Za Hagström.

– De här personerna som är övertygade om kalifatets storhet och att det här är rätt väg att gå, det är mycket möjligt att de vill stanna kvar, att det är nu det händer och man har en ny chans att göra någonting.

Vet ni var svenskarna finns?

– Vi har en god kunskapsbild, men läget som det är nu gör det ganska svårt att bedöma om alla är på den plats de var innan den militära offensiven inleddes, men det här är något som vi följer tillsammans med våra samverkanspartners både i Sverige och utomlands för att få en bra gemensam bild av vad som händer där nere.