Fler sjukhus ställer in operationer

Under onsdagen blev det klart att Akademiska sjukhuset i Uppsala ställer in planerade operationer under torsdag och fredag. Detta till följd av brist på sjukvårdsmateriel.

Nu meddelar Region Västmanland att även sjukhusen i Västerås och Köping ställer in planerade operationer, vilket SVT var först att rapportera om.

– För att vi ska kunna vidmakthålla en katastrofmedicinsk beredskap kommer vi endast genomföra operationer som är akuta och inte kan anstå på grund av medicinska skäl. De leveranser av viktigt förbrukningsmaterial som Apotekstjänst hade utlovat till i dag , onsdag, har inte kommit. Vi vet inte vilka produkter vi får. Och vi får inte det som vi beställer. Vi vet inte heller hur Apotekstjänst leveransförmåga ser ut framöver. Så detta är det enda rimliga beslut vi kan fatta nu, säger Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhusdirektör i Region Västmanland, i pressmeddelandet.

Artikeln uppdateras.