Misstänkt storsvindlare inför rätta i Köpenhamn

– Det för närmast tankarna till filmerna om Jönssonligan. Det är den perfekta kuppen som nästan lyckades, säger Kim Toft Hansen, medieforskare vid Ålborgs universitet.

65-åriga Britta Nielsen hade jobbar på socialstyrelsen i 40 år och var en betrodd medarbetare. Men hon misstänks alltså ha stulit nästan 170 miljoner svenska kronor från staten.

Mellan 1993 och 2018, alltså i 25 år, ska hon vid flera hundra tillfällen som en slags omvänd Robin Hood ha fört över pengar som egentligen skulle gå till olika projekt för samhällets svagaste, till sig själv. Något hon misstänks kunnat göra som så kallad superanvändare i systemen. Vissa projekt var verkliga, andra påhittade. För pengarna köptes bland annat egendomar och bilar i Sydafrika, hästar och även en ödegård i Sverige.

Det var först i augusti ifjol som det hela upptäcktes och Britta Nielsen flydde då landet. Hon efterlystes internationellt och i november greps hon i Sydafrika. Flera av hennes anhöriga är också misstänka för inblandning i härvan. Själv har hon varken erkänt eller förnekat brott. Socialstyrelsen har utrett hur brottsligheten kunde pågå under så lång tid och hittat flera luckor i sina system och bristande tillsyn.

– Fascinationen över kuppen och Britta Nilsen har varit stor i Danmark och en teaterpjäs om historien redan på väg, säger Kim Toft Hansen.

Trots att hon misstänks för grov kriminalitet så är det ändå många som varit lite imponerade av Britta Nielsen. Kanske för att historien påminner om sånt som vanligen bara händer i filmer eller tv-serier enligt Kim Toft Hansen.

– Hon gör sånt som vi andra bara fantiserar om i mörka ögonblick. Britta Nilsen blir nästan lite folkkär på samma sätt som en maffiaboss i Sopranos eller kvinnorna i tv-serien Orange is the new black, säger Kim Toft Hansen.

Britta Nilsen riskerar upp till tolv års fängelse om hon fälls.