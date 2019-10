Inbördeskrig hotar Sydsudan

I helgen möttes de två centrala figurerna i Sydsudans mycket blodiga och bittra inbördeskrig, för ovanlighetens skull, ansikte mot ansikte. Det handlar om president Salva Kiir och oppositionsledaren Reik Machar. Men samtalen slutade i besvikelse och processen mot en varaktig fred tog snarare ett steg bakåt än framåt.

Enligt freds- och maktdelningsavtalet, som de båda skrev under i september i fjol, ska en samlingsregering vara på plats senast 12 november. Då återtar Reik Machar posten som vicepresident under Salva Kiir. Men med bara tre veckor kvar var Reik Machars budskap att hans huvudkrav fortfarande inte var uppfyllt – att hans väpnade styrkor ska integreras in i den nationella armén.

Inför en besökande delegation från FN:s säkerhetsråd bad han om ytterligare tid att låta den processen avslutas. Han varnade för att kriget kommer att bryta ut igen om man inte först får på plats en säkerhetsapparat som inte domineras av regeringssidans styrkor.

Ett besked som möttes med besvikelse från FN:s säkerhetsråd.

– Vi är besvikna, meddelade Kelly Craft, USA:s FN-ambassadör som närvarade vid mötet.

President Salva Kiir pressar också på för att tidtabellen ska hållas. Men efter gårdagens möte ser det inte ut som att Reik Machar ens kommer närvara i huvudstaden Juba den 12 november när regeringen ska tillträda - och vapenstilleståndet, som ändå lyckats skapa relativt lugn i Sydsudan senaste året, hänger allt lösare.

Sydsudan bildades 2011 men har plågats av inbördeskriget mellan Reik Machar och Salva Kiir sedan 2013. Nästan 400 000 människor har dött och fyra miljoner människor har fördrivits. Freds- och maktdelningsavtalet i fjol är inte det första försöket att få slut på kriget. Ett tidigare försök 2016 slutade med att Reik Machar fick fly Sydsudan till Sudan där han levt i exil sedan dess.