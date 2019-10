Ny rapport: Vintertid gör att fler blir påkörda

Siv och Stig Florén som är ute och går i Uddevalla är överraskade av resultatet.

– Vi får väl se oss för lite noggrannare då när vi är ute och går nästa vecka, säger Stig Florén till Ekot.

– Man ska se till att man har reflexer om det behövs och ses sig för överhuvudtaget. Det är inte alla som kör som de ska, säger Siv Florén.

När vi ställer tillbaka klockan en timme i helgen betyder det att det blir mörkare ute på eftermiddagarna och därmed syns fotgängarna sämre.

Det leder till att fler blir påkörda, enligt den nya rapporten från Transportstyrelsen.



Tomas Fredlund, analytiker på myndigheten, säger att om vi struntar i tidsomställningen skulle färre bli påkörda.



– Det skulle absolut påverka antalet påkörda fotgängare så att det blir färre, säger han till Ekot.



Antalet olyckor ökar ordentligt efter tidsomställningen.

– Från en vecka till en annan blir det plötsligt väldigt mycket mörkare, säger Fredlund.



Om vi inte ställde om klockan skulle fler personer hinna komma hem innan det blir mörkt och färre skulle därmed bli påkörda, enligt Tomas Fredlund.



– Då hinner fler människor uträtta sina ärenden och sedan komma hem, säger han.



Under eftermiddagarna, mellan klockan 16 och 18, är det runt tre gånger fler personer som blir påkörda i november och december, jämfört med årets andra månader.



I rapporten har Transportstyrelsen gått igenom all olycksstatistik under fem år, från 2013 till 2017.



Mellan klockan 16 och 18, de fem åren, inträffade sammanlagt 279 olyckor både i november och i december, att jämföra med till exempel 106 i oktober eller 89 i maj.



Men samtidigt blir det ju, med vintertid, ljusare på morgonen, kan inte det minska antalet olyckor på morgonen då?



– Jo, det skulle det kunna göra. Men det är långt fler som blir påkörda just på eftermiddagen jämfört med morgonen. Gångtrafiken är intensivare senare på dagen, säger Tomas Fredlund



Så det är inte ett nollsummespel, att olyckorna minskar på morgonen samtidigt som de ökar på eftermiddagen på grund av den här tidsomställningen?



– Nej. Så är det inte.