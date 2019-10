Leveransproblem till sjukhusen kvarstår

Även om operationsverksamheten nu åter är igång sträcker sig uthålligheten i bästa fall några dagar innan det åter kan råda brist.



– Vår bedömning är att vi klarar oss över helgen och även i uppstarten av nästa vecka, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör vid Region Sörmland.



Fyra av de fem drabbade regionerna rapporterar att logistikproblem fortfarande kvarstår och att leveranserna är otillräckliga. Lösningen har på flera håll varit att helt enkelt kringgå Apotekstjänst genom att köpa sjukvårdsutrustning från andra leverantörer – vilket inte fungerar helt optimalt.



– Vi kan få tjugo leveranser under en idag, istället för att bara få en leverans med allt vi vill ha från Apotekstjänst. Så det är väldigt stort merarbete från våra medarbetare. Men de sliter på, för vi vill ju naturligtvis att våra patienter ska få så bra vård som möjligt, säger Karlsson.



I Sörmland gick man redan under krisens början upp i stabsläge under ett dygn och bildade då en krisledningsgrupp som nu leder arbetet med att hela tiden bedöma lagersaldot för att undvika att brister uppstår igen.

– Tidigt tog vi ett beslut om att gå direkt till våra upphandlade leverantörer för att faktiskt beställa de kritiska varor vi behöver för att bedriva verksamheten. Vi får leveranser men det är fortfarande inte fullödigt utifrån det vi beställer från Apotekstjänst. Därför har vi ett annat förfarande för att säkra upp för att vården inte ska drabbas, säger Maria Karlsson.