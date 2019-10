Det uppger Märta Warg, åklagare vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund, som leder förundersökningen om arbetsplatsolyckan.

Polisen har inte kunnat gå in i magnetkameran förrän i dag eftersom det tagit flera dagar att stänga av den, av tekniska skäl. Hade polisen gått in tidigare hade deras tekniska utrustning riskerat att dras in i magnetfältet.

– Det är fortfarande oklart hur olyckan kunde inträffa. Vi har en hypotes men arbetar brett, säger Märta Warg.

Röntgensköterskan som nu fått lämna sjukhuset har ännu inte hörts av polisens utredare, men flera vittnen har hunnit förhöras.

Förundersökningen väntas bli klar om några veckor.