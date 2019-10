Nyval i Storbritannien allt mer sannolikt

Med hela partiledningen tjoandes bakom sig sade labourledaren Jeremy Corbyn idag att Labours mål med nyvalet som de nu stödjer är att gå ut och kampanja och vinna valet.

Labour, som i flera år velat ha ett nyval, har under den senaste månaderna varje gång premiärminister Boris Johnson lagt fram ett nyvalsförslag röstat emot, senast igår kväll.

Men efter att de andra oppositionspartierna SNP, Skotska Nationalistpartiet och Liberaldemokraterna börjat göra upp om ett nyval med premiärminister Boris de senaste dagarna, ett nyval som förmodligen hade blivit av även utan Labours röster, så var Labours partiledning närmast politiskt tvunget att också gå med på nyval.

Nu på eftermiddagen lade premiärminister Boris Johnson fram förslaget om den 12 december och under kvällen kommer frågan avgöras. 11 december har också nämnts som möjligt valdatum.

I opinionsmätningarna just nu är det stor fördel för Johnsons Tories men Labour och de övriga oppositionspartierna hoppas alltså kunna ta in det försprånget under valkampanjen.

En faktor som eventuellt kan komma att påverka Boris Johnsons nyvalsplaner är att parlamentet nu på eftermiddagen godkände att det går att lägga tilläggsförslag till nyvalsförslaget, t ex sänkt rösträttsålder och rösträtt för EU-medborgare med uppehållstillstånd.

Labourledaren Corbyn sa nu på eftermiddagen i parlamentet att han stödjer de förslagen.