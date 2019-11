Medborgarförslag om finsk flygskatt till riksdagen

Initiativtagarna vill att riksdagen utreder om det går att lagstifta om en flygskatt som är specifik för resenären, det vill säga att skattens storlek beror på resans klimatpåverkan.

Enligt Yle har exempelvis De gröna och Vänsterförbundet understött en flygskatt medan Centern och Sannfinländarna har motsatt sig det.

– Själv föredrar jag att resa med tåg men jag tycker att det låter rätt vettigt med en flygskatt med tanke på miljön, säger Sirpa som just klivit av tåget på centralstationen i Helsingfors.

Hon påpekar också att hon inte har skrivit under medborgarinitiativet eller satt sig in i vad exakt det innebär, även om hon skulle vilja sätta sig in i frågan bättre. Samtidigt funderar hon på om det finns en viss dubbelmoral i det hela.

– Man borde kanske helt enkelt flyga och konsumera mindre, istället för att tala om att kompensera. Det är svårt att veta vad som är det bästa alternativet, säger Sirpa.