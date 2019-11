Experten om smogen i New Delhi: ”Väldigt allvarligt”

New Delhi-området har omkring 20 miljoner invånare som den här veckan beordras att hålla sig inomhus, på grund av tjock, giftig smog.

– Orsaken till att den dåliga luften som man upplever i städer är framför allt bränder, trafik och industri. Just i New Delhi ser man ofta en allvarlig situation i runt november december och januari. Det är för att bönder bränner sina fält området runt omkring, säger Anna Engleryd, handläggare på Naturvårdsverket och ordförande i FN:s luftvårdskonvention.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar en snitthalt på maximalt 25 mikrogram per kubikmeter över ett dygn, men nivåerna i New Delhi är betydligt högre än så.

– I New Delhi har man uppmätt halter som är 32 gånger högre än den rekommenderade halten, så det är väldigt allvarligt, säger Anna Engleryd.

Hur är det att vara i New Delhi och andas den här luften?

– Man upplever framför allt luften som smog, att man ser att luften är väldigt dålig. Man kan också kanna att det svårt att andas. Det här känns speciellt för människor som han har luftvägsproblem, som astma. Man kan faktiskt också drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, så det är farligare än vad det känns, säger hon.