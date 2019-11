Kindberg döms till fängelse

Under tretton dagar har rättegången mot Daniel Kindberg, Östersunds FK:s tidigare ordförande, och två medåtalade män pågått. Ångermanlands tingsrätt dömer nu de tre åtalade personerna till fängelsestraff. Kindberg döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år.

En av männen döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grova bokförings-brott till fängelse två år och sex månader. En tredje person döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman till fängelse i två år.

Enligt åtalet ska Kindberg, tillsammans med en man anställd på byggföretaget Peab och en transportföretagare från Sollefteå, under flera år ha fört ut mer än 15 miljoner kronor från Östersundshem, via Peab och via transportföretaget i Sollefteå med bluffakturor. Pengarna ska sedan ha hamnat hos fotbollsklubben Östersunds FK.