Expert: Dyrare annonser – dåligt för konsumenter

– Effekten blir negativ på rörligheten på bostadsmarknaden, säger Rickard Engström som forskar i fastighetsmäkleri och konsumentskydd på KTH.



För tre år sen såldes Hemnet till ett amerikanskt riskkapitalbolag som betalade två miljarder kronor för sajten. Säljare var Swedbank Fastighetsbyrån, Fastighetsmäklarförbundet, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling. Sedan dess har annonspriserna höjts kraftigt.



– Jag anser att det här är ett av de största sveken som gjorts mot konsumenterna. Och det är ett av de största misstagen som branschen har gjort för det här leder till ökande transaktionskostnader, säger Rickard Engström.



Från Hemnets håll menar man dock att bolaget inte har orimligt höga annonspriser, eller att man utnyttjar någon monopolställning.



Och under hösten har det hänt en del bland konkurrenterna på bostadsannonsmarknaden. Blocket Bostad har kastat in handduken och helt lagt ner verksamheten med mäklarannonser, samtidigt har sju stora mäklarbyråer lanserat en egen gemensam utmanare under namnet Boneo.



Vad talar för att de lyckas bättre än till exempel Blocket Bostad?



- Jag tror det kommer bli svårt. Men det ska bli intressant att följa, säger Rickard Engström.

