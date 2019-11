Blixthalka i Uppsala och Stockholms län – E18 och E4 avstängda ut från Stockholm

Under söndagseftermiddagen överraskades bilförare i Stockholm och Upplands län när snöslasket som fallit på vägarna frös till is. Flera olyckor har inträffat under den senaste timmen. E18 Enköpingsvägen har stängts av vid Stäketbron i riktning mot Enköping efter en seriekrock då ett av fordonen började brinna. Även E4 Uppsalavägen är avstängd efter Knivsta i riktning mot Uppsala. Köerna är lång.

Texten uppdateras