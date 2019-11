Haven stiger – Fiji evakuerar

– Jag föddes här med min familj, jag vet vad klimatförändring för med sig, säger 59-åriga Sailosi Ramatu som är chef för byn Vunidogoloa på Fiji som evakuerades för fem år sen.

Han pekar på en betonggrund på sandstranden, det är det enda som finns kvar av hans föräldrahem som slukats av vågorna.

Snittet för den globala havsnivåhöjningen har varit 3 millimeter per år, men på Fiji har det gått dubbelt så fort.

Byn har lagt 30 miljoner kronor på de 30 nya gröna trähusen med korrugerat plåttak två kilometer inåt land. På köpet har det blivit lättare att nå skolor och sjukhus och byborna har fått el.

Fijianska staten har anlagt fiskdammar, trädplanteringar och bidragit med kor så att byborna kan leva av något annat än havet.

– Vunidogoloa är ett lyckat exempel på en klimatevakuering, anser den australiska miljöforskaren Annah Piggott-McKellar vid Queenslands universitet.

För by Denimanu gick det sämre eftersom de nya husen byggdes på en lerslänt och har rasat efter kraftiga skyfall.



– Evakuering har potentialen att förbättra människors liv och vara en bra metod för klimatanpassning, men det kan också ha katastrofala följder, så det gäller att planera för kommande klimatrisker noga innan en evakuering sker, konstaterar Annah Piggott-McKellar.

Sailosi Ramatu i byn Vunidogoloa hoppas att världens ledare bestämmer sig för att stoppa den globala uppvärmningen på det stundande klimattoppmötet i Madrid.

– Kanske finns det fortfarande många ledare som inte lyssnar på oss, undrar Sailosi Ramatu i Vunidogoloa.

Referens:

Piggott-McKellar Annah, Moving people in a changing climate: Lessons from two case studies in Fiji, doctoral thesis 2019, Queensland University.