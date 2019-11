Stora demonstrationer – till stöd för avsatte presidenten

Polis stoppade i går flera ledamöter från Evo Morales parti MAS från att komma in i parlamentet i La Paz under tumultartade former och stora mängder tårgas.

Senatorn Adriana Salvatierra, som nyligen avsade sig ordförandeposten för senaten, hävdar att polisens agerande tydligt visar att interimsregeringen har genomfört en statskupp och vill stänga parlamentet, där MAS har två tredjedelar av platserna.

Det var i tisdags som senatorn Jeanine Áñez svor in sig själv som Bolivias interimspresident utan att parlamentet formellt kunde sammanträda. Hon menar att det ändå skedde i enlighet med grundlagen eftersom president Evo Morales och hans vicepresident flytt landet och därmed efterlämnat sig ett maktvakuum.

På en presskonferens i går tillbakavisade hon anklagelserna om en statskupp och sa att Evo Morales är den verkligen kuppmakaren som försökt genomföra en kupp när han försökt hålla sig kvar vid makten genom valfusk.

Bolivianska konstitutionsspecialister är oense om huruvida Áñez maktövertagande utgör en statskupp, men är överens om att hennes installation på presidentposten avviker från hur processen ska gå till enligt grundlagen.

– Interimsregeringens tolkning av grundlagen är långsökt, men vi kan inte enbart söka en juridisk lösning på en politisk kris, säger statsvetaren Franklin Pareja.