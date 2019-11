Bemanningsföretag tappar fart

Mikael Jansson är vd för Manpower Group i Sverige och han säger att det framför allt är personaluthyrning till industrin som har minskat.

– I vår bransch ser vi den största nedgången inom tillverkningsindustrin. Vi är nog lite av en konjunkturmätare ändå där vi är ganska tidiga att känna av både nedgångar men också när det börjar vända eller stabiliseras, säger han.



Det är fjärde kvartalet i rad som försäljningen för företag som sysslar med bland annat personaluthyrning och rekrytering minskar. Tappet har tilltagit under året. I juli, augusti och september landade omsättningen på 6,9 miljarder kronor, en minskning med nära 8 procent jämfört med samma period förra året, enligt en sammanställning från branschorganisationen Kompetensföretagen.



Innan företag tar till varsel om uppsägning drar de som regel ned på visstidsanställda och inhyrd personal. Det är det som händer nu, enligt Manpower Groups Sverigechef Mikael Jansson.

– Ja, det tror jag. Det är klart att nu börjar man använda sig av den flexibilitet man har byggt upp under några år av väldigt stark uppgång och då är det naturligt att man väljer att avsluta och inte förlänga kontrakt för inhyrd personal.



Kompetensföretagens rapport för det tredje kvartalet visar att yrkesområdet industri och tillverkning fortfarande är störst för personaluthyrarna, omkring en tredjedel av omsättningen sker där, följt av lager och logistik samt it, administration och service.



Även om branschen krymper just nu sett till försäljning är Mikael Jansson optimistisk. Vid årsskiftet jobbade knappt två procent av de sysselsatta i ett bemanningsföretag.

– Det är svårt att sitta här och säga att det är positivt när branschen går ned, vi vill ju alltid ha tillväxt. Vad vi såg efter den stora finanskrisen 2008-2009 och efter eurokrisen 2012-2013 var att vår bransch kom tillbaka snabbt och omsatte mer än innan respektive kris, säger han.

Kommer bemanningsbranschen växa sig större än de här strax under de två procent som den utgör i dag?

– Ja, det tror jag, säger Mikael Jansson.