Mänskliga kedjor stödjer ockuperande demonstranter

Kilometerlånga mänskliga kedjor bildades under kvällen i Hongkong, för att skicka förnödenheter och material till polisavspärrningarna vid det universitet i centrala Hongkong, som polisen allt sedan i går slagit en järnring omkring.

– Vi måste rädda våra unga, de är vår framtid, sade Hongkongbon Alex, en av dem som hjälpte till.



I dagar har flera hundra maskerade demonstranter, de flesta studenter, ockuperat Hongkongs polytekniska universitet i centrala Hongkong. Trots att kravallpolis i dagar attackerat med tårgas, vattenkanoner och gummikulor har de inte gett upp, även om några av dem i dag försökte sig på flera misslyckade utbrytningsförsök.



Demonstranterna tvingades däremot, under omfattande tårgasbeskjutning, att retirera tillbaka in på campus, vilket de försvarar med brandbomber.



Polisen har sagt att man för tillfället undviker en stormning, men uppmanar demonstranterna att kapitulera och överlämna sig till polisen.

De som gör så, riskerar däremot upp till 10 års fängelse för upplopp.

Under dagen meddelade även Högsta Domstolen att det omdiskuterade maskeringsförbudet som infördes med hjälp av undantagslagar i början av oktober strider mot konstitutionen – och polisen har offentligt gått ut med att förbudet nu inte längre gäller.



De kravaller med omfattande förstörelse som skakat flera stadsdelar under dagen fortsatte även in på kvällen, då tiotusentals Hongkongbor började ge sig ut på gatorna nära universitetet – de flesta iklädda just masker för att visa sitt stöd.



– Ilskan bland folket på gatorna var riktat mot regeringen. Men chefsminister Carrie Lam, som varit tyst i dagar, nöjde sig att kommunicera via ett inlägg i sociala medier. Där uppmanade hon demonstranterna att upphöra med sina våldsamheter, sade Hongkongbon Pete.