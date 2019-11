Utlandsfödda lyckliga i Sverige trots svåra levnadsförhållanden

I Statistiska Centralbyråns senaste integrationsrapport har man jämfört olika grupper av utrikes och inrikes födda när det kommer till faktorer så som arbete, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati.

– Många utlandsfödda som bott i Sverige i mindre än tio år arbetar i mindre utsträckningar, har en otryggare anställning och lever oftare i trångboddhet, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Inkomstnivån är betydligt lägre för födda utanför Europa som bott i Sverige i mindre än tio år i jämförelse med de som minst har en svensk förälder. I en jämförelse från år 2000 har medianlönen för utlandsfödda som bott i Sverige under tio år ökat från 100 000 per år till 140 000. Det kan jämföras med de med minst en förälder från Sverige där medianlönen gått från 170 000 kronor per år till 260 000 kronor per år. Och det är många utlandsfödda som upplever det svårt med ekonomin.

– Ungefär 70 procent uppger att de inte kan få fram 12 000 kronor för oförutsedda utgifter, säger Karin Lundström.

De som bott i Sverige i mindre än tio år har oftare problem med trångboddheten än andra grupper. 31 procent bor i en bostad med fler än två personer per sovrum.

Det är även en lägre andel som slutför gymnasiet i gruppen födda utanför Europa. Av de som slutfört gymnasiet finns däremot inga större skillnader när det gäller andelen som påbörjat högre utbildning.

Trots många svårigheter uppger de flesta att de känner sig lyckliga och delaktiga i samhället vilket gäller för samtliga undersökta grupper.

– Där det inte finns skillnader gäller till exempel delaktighet i samhället och nöjdhet när det gäller livet. Det är ungefär sju av tio som uppger att de känner sig helt i stor utsträckning delaktiga i samhället, säger Karin Lundström.