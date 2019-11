Labour lanserar radikalt och kostsamt valmanifest

Partiet går till val med radikala vallöften, bland annat vill man förstatliga flera stora företag.

– Detta är ett manifest som kommer innebära riktig förändring.

Det var ett av Labourledarens Jeremy Corbyns huvudbudskap när han i dag presenterade sitt partis slutgiltiga valmanifest.

Partiet vill förstatliga den brittiska järnvägen, posten och vattenbolagen och också delar av British Telecom med flera företag.

Man vill under de närmaste åren bygga 150 000 nya bostäder per år, införa en minimilön på 10 pund i timmen, och har satsningar i klimatfrågan så att Storbritannien får ett energisystem med nollutsläpp på drygt 10 år och vill höja anslagen till det brittiska sjukvårdssystemet med drygt 4 procent per år med mera.

– Ja, det är ett radikalt manifest som jag är stolt över, sa Jeremy Corbyn idag.

Sammantaget menar många politiska bedömare här att manifestet innehåller så starka vänsterförslag så att man måste jämföra med labours politik på 70- och början av 80-talen.

Det här är dagens labourlednings definitiva brott med det labourparti och den politik som tidigare premiärministern och labourledaren Tony Blair döpte om till "New Labour" på 90-talet.

Men alla vallöften i manifestet kostar förstås enorma summor pengar. Labour vill finansiera kalaset med skattehöjningar för de rikaste, höja den brittiska bolagsskatten och införa miljöskatter för olje- och gasbolag.

En del kritiker menar att förslagen är orealistiska och inte går att finansiera utan till exempel skattehöjningar för många fler grupper.

Och över hela valet svävar brexitfrågan. Och här vill fortfarande Jeremy Corbyn inte avslöja var han står, utan hänvisar till partiets lösning på brexitfrågan, att förhandla om utträdesavtalet en gång till och sen anordna en folkomröstning mellan det avtalet och att Storbritannien ska stanna i EU.

Frågan är om tillräckligt många väljare, i ett val som i mycket handlar om brexit, tycker det är en tillräckligt tydlig lösning.

Tories valmanifest ska presenteras inom de närmaste dagarna.