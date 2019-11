Soldater kallas in i sökandet efter sex-åring

Pojken har varit försvunnen sedan i går eftermiddag och en stor sökinsats pågår.

Polisen har kallat in hemvärnet i sökandet. 50 soldater har begärts in och en första styrka ska vara på plats redan nu. I natt anlände också Försvarsmaktens helikopter som ska sättas in i sökandet.

Samtidigt har Mörbylånga kommun i natt upprättat en krisledningscentral.

Hör Ann Willsund, kommundirektör i Mörbylånga kommun.