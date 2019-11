Hoppas på snabbare utsläppsminskningar

I september höll FN:s generalsekreterare ett särskilt toppmöte i New York om vikten av att öka klimatambitionerna. Samtidigt visar flera rapporter att den globala utvinningen ökar av kol, olja och gas.

Mattias Frumerie är Sveriges tillförordnade chefsförhandlare vid FN:s klimatmöte i Madrid. Han önskar att stämningen från New York håller i sig:

– Det är inte en fråga i förhandlingarna nu när vi ses i Madrid, säger Mattias Frumerie.

– Däremot ser vi gärna att den ambition och det engagemang som fanns vid klimattoppmötet i New York följer med oss under förhandlingarna i Madrid och in i 2020, så länderna känner sej trygga att göra de ambitionsökningar som vill till för att vända utsläppskurvan.

Det alla länder frivilligt lovat göra för att minska växthusgasutsläppen, ligger långt under det som krävs för att klara Parisavtalets mål, att begränsa uppvärmningen till 2, helst 1,5 grad.

Därför finns en press för att de ska åta sej mer. Men svar på den frågan kommer inte i Madrid, utan det stäms av nästa år.

FN:s klimatmöte COP 25 i Madrid ska försöka lösa en nog så knepig fråga som återstår i Parisavtalets regelbok:

– Den del som är kvar för i år handlar, förenklat uttryckt, om utsläppshandel mellan länder, där vi vill se ett robust regelverk för den handeln, säger Mattias Frumerie.

Vilka konflikter finns inbyggda i den frågan? Exempel?

– Vi vill inte se att man ska kunna tillgodoräkna sej utsläpp i flera olika länder. Ska man ha en sådan handel, måste de utsläppen redovisas bara i ett land, säger Mattias Frumerie.

Risken med dubbelräkning är att det fuskas med utsläppsminskningar och att utsläppen inte minskar planenligt.

I FN:s klimatförhandlingar förhandlar Sverige med EU:s delegation. Ett EU, vars tillträdande kommission lovat höjda klimatambitioner men där medlemsländerna, när frågan var uppe i somras inte kunde enas om högre ambition. Men besked väntas från EU under FN-mötet, säger Mattias Frumerie:

– Stats- och regeringscheferna kommer att mötas den 12-13 december, precis i slutet av klimatmötet i Madrid. Vår förhoppning är att vi kommer få en tydlig inriktning från det mötet som också upprätthåller EU:s ambition i klimatarbetet, avslutar svenska regeringens chefsförhandlare vid FN-mötet, Mattias Frumerie.