Utsläppsrätter väntas ge mer effekt nästa år

– Det kommer att ske ganska stora förändringar från 2020 och framåt. Man har nu plockat de låga frukterna på trädet och det är först nu man måste klättra upp och se till att man kommer till de riktigt fina grenarna. Och då krävs både mer av initiativförmåga och utvecklingskraft bland företagen för att klara det, säger Svenne Junker, företagsekonom och forskare vid Handelshögskolans centrum för hållbara marknader.



Handeln med utsläppsrätter är sedan 2007 ett av EU:s styrmedel för att skynda på omställningen till fossilfri energi. Priset på de allt färre utsläppsrätterna fyrdubblades under fjolåret och ligger i dag runt 250 kronor styck för rätten att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter. Och nu börjar det bli kännbart för flera företag.

– Under 2018 gjorde vi för första gången någonsin ett negativt resultat. Och det var mycket just på grund av den förändring vi sett när det gäller utsläppshandeln, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa som är en av Sveriges största utsläppare av växthusgaser.



Priset på koldioxidutsläpp blir en viktig fråga under klimattoppmötet COP 25 som inleds i Madrid nästa vecka. Och planer på utsläppshandel liknande den inom EU finns nu på flera platser i världen där det allra bästa vore ifall det gick att länka dem närmare varandra.

– Exempelvis det kaliforniska systemet för utsläppshandel. Kina bygger upp ett handelssystem och vid någon punkt kan det vara bra att ha ett samtal med dem om länkning. Kinesernas ambition är att bygga upp ett handelssystem som när det är färdigt ska vara världens största, säger Fredrik Hannerz, chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.