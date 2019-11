Slut på sparpolitik – men mathjälp behövs ändå

Men sparpolitikens effekter är omdiskuterade, regeringen menar att den fått ekonomin på fötter igen så man nu kan satsa igen medan oppositionen säger att den förstört för många människor.

– Det är inget lätt liv, det handlar om att överleva här, det behövs långfristiga investeringar här nu, säger Sascha-Louise som bor i området Woodhouse Close i staden Bishop Aukland i nordöstra England. Woodhouse Close är ett område som ofta nämns som ett av de fattigaste med brittiska mått mätt.

De åtta åren med åtstramningspolitik från Tory-regeringar inleddes när David Cameron blev premiärminister 2010 med orden "oansvarighetens tid får nu ge vika för åtstramningens tid".

Och under de här åren har den brittiska ekonomin i stort gått bra, arbetslösheten har sjunkit rejält och ligger nu under fyra procent men under åren med stora budgetnedskärningar har också hemlösheten har ökat, liksom barnfattigdomen och antalet personer som tvingats gå till så kallade foodbanks för att få mat för dagen har ökat en hel del på senare år.

– Det är hårda tider för oss nu, jag behöver hjälp med el och gas och mat, säger Jim som kommit till en foodbank som ligger just i stadsdelen Woodhouse Close.

Han är arbetslös och har en kroniskt sjuk fru och ett 7 årigt barn att försörja.

– Utan de här vet jag inte vad jag skulle ta mig till, säger Jim och pekar på de tre matkassar han just fått.

Men inför årets val har alltså även Tory-partiets representanter sagt att åtstramningsåren är över. Detta bland annat för att kunna övertyga labourväljare som är för brexit till partiet och Tories investerar nu återigen mer på skola, sjukvård och välfärd. Labour lägger dock betydligt mer.