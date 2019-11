Riksväg 40 mellan Borås-Ulricehamn-Jönköping har varit väldigt hal under morgonen och just nu är det avstängt för trafik mot Jönköping i höjd med avfarten till Gullered sedan en mindre lastbil kört in i mittvajerräcket.

Räddningstjänst är på plats och det finns ingen prognos när trafiken släpps på igen.

Texten uppdateras