Riksväg 40 avstängd vid Ulricehamn

Det är väldigt halt på riksväg 40 mellan Borås-Ulricehamn-Jönköping. Flera olyckor har inträffat där under morgonen och förmiddagen och den senaste olyckan inträffade mellan Gullered och Kinnared och vägen är just nu avstängd mot Ulricehamn.



Det finns ingen prognos när trafiken släpps på igen. Det har varit problem för plogbilarna att kunna halkbekämpa på sträckan under morgonen och förmiddagen i samband med de långa köer som olyckorna har skapat.

Texten uppdateras