Nya flygplatser ska få fler att upptäcka Grönland.

– Det kommer sprängas bort nästan 5,8 miljoner kubikmeter berg, säger Tina Amondsen medan hon tittar ut över byggarbetsplatsen bredvid Nuuks flygplats.

Hon är affärsutvecklingschef på Kalaallit Airports, det statliga bolag som kommer att äga de nya flygplatserna som ska stå färdiga, både i huvudstaden Nuuk, och i turistmetropolen llulissat, år 2023.

Grönland är ett land utan vägar, vilket innebär att nästan all persontransport mellan byar och städer sker via flyg. Samtidigt finns det bara en flygplats som kan ta emot större flygplan, men den ligger i Kangerlussauak, en liten by med 500 invånare. Därifrån får man ta sig vidare med mindre plan. Så, för att förbättra infrastrukturen beslutade det grönländska självstyret att man skulle investera flera miljarder i nya flygplatser.

– Det kan ge bra möjligheter till direktflyg till Europa och Nordamerika, säger Tina Amondsen.

I Grönland är fisket den överlägset största näringsgrenen, men man har också arbetat för att bli ett mer attraktivt turistmål. I fjol hade ön 87 000 besökare, och de senaste åren har turismen ökat med cirka tio procent – årligen.

– Vi hoppas att de nya flygplatserna ska bidra till att öka takten ytterligare, säger Julia Pars, vd för grönländska turistbolaget Visit Greenland.

Men det är relativt dyrt att resa till och i Grönland. I dag är det bara ett bolag, Air Greenland, som flyger, och du kan bara ta dig direkt till Grönland via Köpenhamn eller Reykjavik.

– För att få ner priserna och öka tillgängligheten behövs konkurrens, det krävs minst ett till bolag som flyger hit, säger Julia Pars.