Skogsbränderna runt Sydney har blossat upp igen

Myndigheterna har utfärdat nödläge på minst åtta platser i delstaten New South Wales där det hela tiden blossar upp nya bränder.

Brandmän tvingas fly för sina liv när den starka vinden plötsligt vänder och blåser ny fart i de redan stora bränderna norr om Sydney.

Lågorna hoppar från träd till träd och slukar allt i sin väg. Tre brandmän skadades när dom överraskades av att elden plötsligt kom emot dem.



Röken ligger så tät att solen inte kan bryta igenom och det som lyser upp skogen är eldens sken. Just nu brinner ett område lika stort som över fyrahundratusen fotbollsplaner norr om miljonstaden Sydney. Det är ursprungligen tre större bränder som har spridit sig och nu bildar en enda jättebrand.



Tusentals brandmän och frivilliga gör nu allt för att elden inte ska sprida sig ytterligare. Till sin hjälp har dom ett stort antal flygplan och helikoptrar som vattenbomber bränderna.



Det är ett svårt arbete eftersom det är extremt torrt och de starka vindarna för med sig gnistor kilometervis där nya bränder blossar upp.



Myndigheterna i delstaten New South Wales har nu uppmanat befolkningen i det drabbade området att lämna sina hem eftersom man inte kan garantera deras säkerhet. Räddningspersonal från Nya Zeeland och Kanada har kommit till Australien för att hjälpa till med släckningsarbetet.

Röken från bränderna har återigen svept in Sydney i en kraftig smog, luften anses vara farlig att andas och invånarna uppmanas att använda andningsmask eller stanna inomhus.



Sjukhus i staden rapporterar om ett ovanligt stort antal patienter som söker hjälp för andningsproblem. I Sydneys norra villaförorter förbereder man nu invånarna på att vara beredda att snabbt evakuera sina hem.



Det eftersom bränderna sprider sig snabbt och läget kommer att kunna bli ännu värre under helgen då det väntas höga temperaturer och starka vindar som gör att bränderna sprider sig utom kontroll.



Skogsbränderna i östra Australien har pågått sedan september och så här långt har 4 personer omkommit och nära sjuhundra hem och gårdar har förstörts.



Det är den ovanligt torra vintern som gjort att det är extremt torrt i skog och mark. Omfattningen av bränderna i New South Wales är något man aldrig tidigare har upplevt i delstaten.