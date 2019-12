Terrorgruppen IS pressas på nätet

– Jag skulle säga att det är väldigt avgörande för IS att de nu är borta från Telegram, eftersom det skapar stora problem för dem. De har varit väldigt beroende av att kunna ha en väldigt stark närvaro på en och samma plattform, så det betyder ganska mycket när de ska upprätthålla varumärket, säger forskaren Michael Krona som studerat IS propaganda de senaste fem åren.

Det var den 21 och 22 november som EU:s brottsbekämpande myndighet Europol, tillsammans med meddelandeappen Telegram, rensade appen från konton med kopplingar till terrorgruppen IS.

IS propagandamaskineri är ökänt och Telegram har varit gruppens viktigaste digitala plattform sedan 2015, säger Mina al-Lami, som leder en grupp på BBC Monitoring som följer jihadiströrelser på nätet.

– IS har kunnat verka nästan helst ostört på Telegram, men den här gången var det ett mycket större tillslag så när IS försöker skapa nya konton stängs de direkt och nu är terrorgruppen hemlös på nätet och söker efter en ny bas, säger Mina al-Lami.

När IS gick ut och hävdade att gruppen låg bakom knivdådet på London Bridge i London för en dryg vecka sedan, så kom bekräftelsen först i appen TamTam dit IS försökte flytta sina konton, efter att de stängts av på Telegram. Men på appen TamTam rensades IS bort snabbt och nu letar de vidare, säger forskaren Michael Krona.

– Just nu är de, jag ska inte säga i panik men det är svårt för dem nu. Risken är att de kommer att experimentera med att utveckla egna appar och plattformar, det har de gjort tidigare, säger Michael Krona vid Malmö universitet.