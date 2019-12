Just nu: Marie Fredriksson är död

– Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom, skriver hennes manager Marie Dimberg i ett pressmeddelande.

Sångerskan Marie Fredriksson blev 61 år gammal. Hon slog igenom 1984 med albumet ”Het vind” och blev sedan världsberömd som sångerska i Roxette.

Tillsammans med Per Gessle slog hon igenom med gruppen Roxette på 1980-talet med hits som ”The Look”, ”Listen to your heart” och ”It must have been love”. Gruppen sålde 80 miljoner skivor och hade fyra ettor på Billboards Hot 100-lista.

Fredriksson drabbades av en hjärntumör 2002, men tillfrisknade och turnerade på nytt med Roxette under åren 2010-2016.

– Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för allt, skriver Per Gessle i ett uttalande.