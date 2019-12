Ygeman: Beklagar M och KD-avhoppet

– Jag beklagar det. Ulf Kristersson verkar ha gjort svikna löften och brustna överenskommelser till sitt nya signum, säger energiminister Anders Ygeman.



Vad betyder det här?



– Det riskerar att på marginalen skapa större osäkerhet om förutsättningarna för svensk energiproduktion och därmed också svensk industriproduktion.



När energiöverenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet , Moderaterna och Kristdemokraterna år 2016 sade Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered till Svenska Dagbladet, att "Med den här uppgörelsen säkrar vi kärnkraften".

Sedan dess har mycket hänt, senast för några veckor sedan då Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna krävde att regeringen bjuder in till nya förhandlingar om en ny energiuppgörelse som skulle vara klar före årsskiftet.



Det har regeringen inte hörsammat enligt Lars Hjälmered, Moderaterna:



– Moderaterna och Kristdemokraterna har valt att lämna därför att regeringen inte har tillmötesgått våra krav. Vi har velat bjuda in alla partier till energiförhandlingar, vi har velat ändra energimålet till 100 procent fossilfritt och vi har velat säkra kärnkraftens framtid under överskådlig tid i Sverige, säger Lars Hjälmered.



Innebörden av den nuvarande energiöverenskommelsen är ett mål på 100 procent förnybar elproduktion år 2040 men att det inte ska ses som ett stoppdatum för kärnkraft.



När det blir får marknadskrafterna avgöra.



Problemet med den här formuleringen, enligt Lars Hjälmered, är att det ändå tolkas som ett förbud och att ordet förnybar därför borde bytas till fossilfri.



Anders Ygeman håller inte med. Det enda som hindrar satsningar på kärnkraften i överenskommelsen, säger han, är förbudet mot statliga subventioner till kärnkraften och det är han inte beredd att släppa på.



– Vi var beredda att diskutera alla saker utom att subventionera kärnkraften på skattebetalarnas bekostnad, säger Anders Ygeman.



Som det ser ut nu finns ingen majoritet i riksdagen för en ändring av den politik som energiöverenskommelsen lade fast, men Lars Hjälmered tror att det kan finnas möjlighet på sikt att få stöd i riksdagen.



– Jag ser ju framför mig att vi kan tänka oss att prata med både liberaler, sverigedemokrater och andra partier och se om det finns möjlighet att diskutera ett nytt energimål för Sverige, säger Lars Hjälmered.