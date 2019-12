Engelska ordet "they" blir motsvarighet till svenskans "hen"

"They" är det engelska ordet för "de", men Merriam-Webster vidgar nu alltså "they" till att även beteckna personer som varken definierar sig som kvinna eller man, rapporterar BBC.



En redaktör på Merriam-Webster säger till AP att "they" redan använts i över 600 år för att korrespondera med andra könsneutrala personliga pronomen i singular som "everyone" och "someone", alltså "alla" och "någon".