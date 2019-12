Under natten mot onsdag släcktes TV4 för de kunder som har Com Hem som distributör av tv-utbudet. Anledningen är att Com Hem och Telia inte kan komma överens om ett nytt avtal.

Anna Mähler konsumentvägledare i Gävle berättar vad du som konsument kan göra för att slippa betala för en tjänst du inte längre får.