TV4:s kanaler släckta hos miljoner efter konflikt

– Vi har svårt att förstå vad Comhem egentligen vill när de säger att de vill ha fler rättigheter när avtalsrättigheterna går ut och att de inte vill betala något för det. Det har vi svårt att förstå, säger Casten Almqvist, vd Tv4.

Bråket mellan de två parterna Tele2/Comhem å ena sidan och TV4/Telia å andra sidan, gäller under vilka förutsättningar som TV4:s program och sändningar ska sändas via Comhem.

Enligt Casten Almqvist, har Comhem framfört önskemål om ökad tillgång till Tv4:s program, men enligt honom utan att vilja betala för det. Hur mycket vill han inte säga, mer än att det handlar om mycket stora summor.

Comhem å sin sida säger att det egentligen inte handlar om pengar, utan om principen att även deras kunder ska ha möjlighet att se på TV 4:s program via webben, i en slags playtjänst.

– Huvudfrågan gäller streamingmöjligheterna. Hur våra kunder ska kunna ta del av tv4-kanalerna, från vilket verktyg som de vill. Om de vill använda tv, mobil eller surfplatta, säger Louise Ekman, presstalesperson för Comhem.

Comhems kunder har kunnat se TV4:s program även via nätet men inte själva kunnat gå in och välja enskilda program, så som nu blivit möjligt via TV4Play.

Enligt parterna har de mötts under det senaste halvåret, men enligt Comhem utan att diskutera nytt avtal, eftersom TV4 väntat på ny ägare.

Det är bara drygt en månad sedan Telia fick godkänt av EU:kommissionen att köpa TV4. En av rädslorna inför köpet var just att Telia/TV4 skulle använda sin dominerande position på marknaden för att få kunderna att välja Teliaabonnemang.

Är det inte lite pinsamt att de här förhandlingarna strandar bara en månad efter att köpet av TV4 gick igenom?

– Det är två saker som är helt oberoende av varandra. Det här avtalet löpte ut samtidigt med att affären avslutades. Vi noterar att Tele2, som äger Comhem och är konkurrent med Telia, gör ett väldigt stort nummer av att TV4 har nya ägare. Tidigare ägdes vi av Bonnier och vi hade haft precis samma situation idag med den ägaren, säger Casten Almqvist VD TV4.