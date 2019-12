Lärarkritik: Ändrade regler riskerar öka besparingarna

– Det här riskerar ju att totalt lossa spärren på hur lite en kommun kan lägga och sedan ropa på staten att skjuta till. Det här systemet kommer inte att fungera, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.



Likvärdighetsbidraget är det största enskilda statliga bidraget till skolan, på 4,9 miljarder kronor nästa år.

Hur mycket pengar varje kommun har rätt att söka bestäms av hur stora behov den enskilda kommunen har. Pengarna ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Motkravet på kommunen eller den privata skolan är att man inte får spara på skolan, då kan man tvingas betala tillbaka bidraget, vilket några kommuner har tvingats göra.

För att undvika att de kommuner som behöver pengarna mest inte söker bidraget eftersom de inte kan leva upp till villkoren har nu regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bestämt att lätta på villkoren, men ändå se till att pengarna faktiskt innebär en förstärkning till skolan.

Så här sade utbildningsminister Anna Ekström till Ekot häromveckan:



– Vi kommer att anpassa villkoren för det här bidraget så att pengarna går till skolan men så att kommunerna kan söka det, säger Anna Ekström.



Det här tror Åsa Fahlén blir svårt, för att inte säga omöjligt.

– Likvärdighetsbidraget ska ju toppa upp för de elever som har de tuffaste förutsättningarna, inte ta över kommunernas ansvar för finansieringen, säger hon.

Istället för att ändra villkoren för likvärdighetsbidraget vill Åsa Fahlén att staten går in med mer pengar till skolan i de kommuner som inte klarar uppdraget.



– Det man borde göra akut nu är att skyndsamt tillsätta medel just för skolan, alltså en kommunal skolakut, där man tittar på vilka skolor det är som inte klarar av att leva upp till sitt uppdrag. Där borde man sätta in alla klutar just nu, säger Åsa Fahlén.

Även på Lärarförbundet ser man risker med att lätta på villkoren för likvärdighetsbidraget.

- Vi är så klart oroade att det här ska bli ett nollsummespel och egentligen bara täcka de hål som uppstår när kommunerna själva drar ner, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.