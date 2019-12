Det här handlar valet om – ”Pratar om allt annat än Brexit”

Klockan 23 i kväll kommer den första vallokalsundersökningen som kan ge en fingervisning om vad resultatet blir i torsdagens val i Storbritannien. Hittills i opinionsundersökningarna ligger konservativa Tories bra till. Partiet, med Boris Johnson i spetsen, har i valrörelsen hamrat in budskapet "Get Brexit done", ungefär "få klart Brexit". Nicholas Aylott, statsvetare vid Södertörns högskola, ser att just det mantrat har fått Tories att ligga bäst till i mätningarna.

– Det har varit en genomtänkt strategi från den nya partiledaren och premiärministern Boris Johnson. Han såg och upplevde hur partiet var totalt splittrat av Brexitfrågan. Bara för några månader sedan var det inte säkert om partiet hade en framtid. Men han har omorienterat partiet, och han har gjort det på ett ganska brutalt sätt. Partiet ligger nu på ena sidan av Brexitklyftan, det har nästan inga som tvekar på den här linjen nu. Det är det som har främjats partiets chanser att vinna valet.

Vid sidan om Brexit har partiet lyft fram tradtitionella konservativa frågor, säger Nicholas Aylott.

– Lag och ordning, en stark röst i världen. Mer pengar till tjänster som sjukvård, polisen och så vidare. Ganska typiska Toriefrågor.

Huvudmotståndaren, socialdemokratiska Labour, har med Jeremy Corbyn som partiledare fört en mer nedtonad kampanj vad gäller Brexit. Man har utlovat en folkomröstning i frågan, och har istället lyft fram satsningar på sjukvården.

– Partiet har varit desperat att prata om allt annat förutom Brexit, säger Nicholas Aylott.

Labour är splittrat i frågan, framförallt eftersom väljarbasen har en annan åsikt än ledningen, säger han.

– Många av deras traditionella väljare är för Brexit, men nästan alla partimedlemmar och partitoppar är emot. Så partiet har haft ett behov av att hantera den här frågan, som har varit väldigt utmanande. En del av partiets strategi har varit att prata om allt annat – det förklarar de extremt dyra löften som partiet haft i sin valplattform.

– Stora löneökningar för arbetare i den offentliga sektorn, stora investeringar i sociala tjänster. Det är det partiet hoppas vinna röster på, vilket kan fungera till en viss grad också.

Vidan sidan om Tories och Labours Brexit-strategier för Liberaldemokraterna en kampanj för att stanna kvar i EU. Men i opinionsmätningarna har man haft svårt att locka EU-vänner att rösta på dem. Bland annat kan det bero på att man lovade att ställa in Brexit utan en andra folkomröstning, något som kan ha skrämt bort vissa som annars tänkt rösta på partiet, säger Nicholas Aylott. Men framförallt, menar han, beror det på det brittiska valsystemet.

– När det finns enmansvalkretsar, där det bara kan finnas en vinnare i varje valkrets, och politiken är så polariserad som den är nu, då kan det största motivet för många väljare vara att stoppa kandidaten för det parti som man ogillar mest. Och då är det det nästa största partiet som man ofta röstar på. Och det här kan ha drabbat Liberaldemokraterna mer än någon annan, säger Nicholas Aylott.