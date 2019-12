Lönegapet mellan tjänstemän och arbetare växer

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är missnöjd med att tjänstemännen drar ifrån.



– Ja, det är uppenbart att de går fortare, det har de gjort i ett par år nu. Enligt vad vi kan få fram i statistiken är det att det offentliga skjuter på mer. Lärarsatsningar och andra satsningar har gjorts och då drar tjänstemännen ifrån. Det är framför allt politiska beslut som skyndar på den processen.

Hur ser du på det?

– Det är inte bra, säger Torbjörn Johansson.



Det handlar om lönerna i de yrken som LO organiserar fackligt jämfört med de yrken som faller under TCO och Saco. Enligt den årliga lönerapporten, där LO har bearbetat statistik från SCB, ökar skillnaden.



Under 2017 och 2018 ökade månadslönen för arbetare med i snitt 1 140 kronor medan den ökade med nära det dubbla 2 220 kronor för tjänstemän. Arbetarnas löner ökade med 4,4 procent jämfört med 5,8 procent för tjänstemän.



Under förra året blev löneutvecklingen till och med negativ för arbetare eftersom inflationen åt upp hela påslaget. Det innebär att LO inte lyckades med ett av de viktigaste målen, reallöneökningar till medlemmarna.

– Inflationen har ju skjutit fart samtidigt som vi har haft en låg löneökningstakt. Det är därför vi går ut med ett högre bud nu, säger Torbjörn Johansson.

Har ni misslyckats med ert främsta mål?

– Nej, främsta mål, det vet vi ju inte än för det kan vara ett mätfel. Men vi vill ha reallöneförbättringar, ja.



Lönerapporten visar också att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat stadigt under hela 2000-talet, men på senare tid minskar klyftan bara bland tjänstemän. Bland LO-medlemmarna ökade männens löner mer än kvinnornas under 2017 och 2018.

– Det är inte heller bra. Vi vill ju att det ska gå fortare och det är också det vi har med i våra krav nu att vi vill göra en bättre och tydligare låglönesatsning så att vi får med fler lågavlönade kvinnor i höjningen, säger Torbjörn Johansson.



2018 var den genomsnittliga månadslönen för alla anställda 33 900 kronor. För arbetare var den 27 000 och för tjänstemän 40 500.