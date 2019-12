C More stängs ner för Com Hem-kunder

Fram till i går hade Com Hem fortfarande tillgång till C Mores kanaler via playtjänsten, men den är släckt nu. TV4:s presschef Charlie Forsberg skriver följande i ett sms till Ekot:

”Vi har helt enkelt inte längre rätt att visa C More via Com Hem. Det är en följd av släckningen.”

Varken Telia-ägda TV4 eller Tele 2-ägda Com Hem vill kommentera förhandlingarna som inleddes igår.