Det handlar konflikten mellan TV4 och Com Hem om

Förra veckan släcktes TV4 för vart tredje hushåll i Sverige. Det eftersom TV4 och Com Hem misslyckats med att komma överens kring rättigheter och prisnivåer i ett nytt avtal dem emellan. Under måndagskvällen släcktes även play-tjänsten C More ned.

Hör Johan Cedersjö, programledare på ”Medierna” i P1, om bakgrunden till konflikten.