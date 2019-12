Kritik mot ingångsavdraget – skadar konkurrens

– Det är klart att det finns risk för undanträngningseffekter om det är så att arbetsgivare kan anställa arbetskraft billigare i och med att dom nu i det här fallet slipper betala arbetsgivaravgifterna, säger Torbjörn Dalin, chefsekonom på fackförbundet Kommunal.

Förslaget riktar sig till bland annat nyanlända och personer utan gymnasieutbildning, som har haft en årsinkomst på under 100.000 kronor de senaste fem åren. Det innebär att man då får hem ett papper från Skatteverket som man också kan visa redan när man söker jobb. Att det är lägre arbetsgivaravgift för arbetsgivare att anställa en.

– När man på ett eller annat vis subventionerar arbetsgivare för att anställa ur någon grupp så kommer personer som inte finns i den grupp i någon mening alltid att missgynnas av det mer eller mindre, menar Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Torbjörn Dalin från Kommunal menar att tidigare försök, som när man sänkte arbetsgivaravgiften för unga, har visat att den här typen av stöd har för lite effekt jämfört med vad de kostar. Samtidigt menar Anders Forslund vid IFAU att det förslag som nu ska ut på remiss skiljer sig åt från det förra stödet.

– Riktar man det till gruppen ungdomar utan att göra några förbehåll, då kommer man huvudsakligen att subventionera anställningar som skulle ha blivit av ändå. Riktar man det till unga som saknar gymnasieutbildning eller till nyanlända så kommer man i mycket större utsträckning subventionera anställningar som inte skulle ha blivit av, säger Anders Forslund.

Förslaget är en del av januariöverenskommelsen och tanken är att det ska införas den 1 juli 2020.

– Det är väldigt viktigt just nu när vi går in i en sämre konjunktur att vi använder skattesänkningarna till att göra störst möjliga chans för de som inte har fått sitt första jobb att komma in ändå, så att de får en fot in på arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson från Centerpartiet.