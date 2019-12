Ljudhackade centralbanken – sålde vidare känslig info

Flera fondbolag ska enligt uppgift ha betalat drygt 60 000 kronor per tillfälle för den i förväg läckta informationen som öppnat för lukrativ blixtsnabb handel.

Mellan fem och åtta sekunder. Mer har handlarna inte fått för att betala motsvarande över 60 000 kronor per tillfälle men mer har de heller inte behövt för sina affärer.

De i olika hedgefonder som köpt tjänsten – i form av ljudet från centralbankens nyhets- och presskonferenser för att under sekunderna innan de nått allmänheten i tv-utsändningar kunna köpa och sälja värdepapper före alla andra.

I en handel baserad på denna form av insiderinformation som gett rejäla fördelar i den blixtsnabba värdepappershandeln och som kan ske högfrekvent under bråkdelen av varje sekund.

Uppgifterna om bedrägerierna publiceras i tidningen The Times. Bank of England säger sig inte haft kännedom om hur en av bankens leverantörer för egen vinning alltså sålt ljudet som är tänkt som en slags säkerhetskopia, en back-up ifall bankens egna videoutsändningar skulle fallera. Försäljningen av ljudfiler ska ha skett under året, men inte i samband med de allra senaste presskonferenserna.

Ärendet är nu anmält till den brittiska finansiella granskningsmyndigheten Financial conduct authority.