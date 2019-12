Bränderna fortsätter rasa – två brandmän döda

De två frivilligbrandmännen omkom när deras fordon under utryckning körde in i ett träd i den täta röken från bränderna. Ytterligare tre brandmän skadades vid olyckan. I området runt miljonstaden Sydney har myndigheterna förklarat nödläge för andra gången sedan november och det för att kunna utnyttja och samordna resurser på bästa sätt.

Ett beslut om att förklara nödläge tar man inte utan vidare, sade New South Wales chefsminister Gladys Berejiklian och vill på det sättet visa på hur allvarligt läget just nu är i delstaten.

Det brinner på över 100 ställen i New South Wales. I området kring Sydney rasar tre så kallade megabränder vilket gör att staden har legat insvept i rök från elden under veckor. Sjukhus i staden rapporterar om ett stort antal människor som varje dag söker hjälp för andningsproblem på grund av röken.

Bränderna är ännu inte under kontroll. Där har minst en person omkommit och fyra räddningsarbetare har brännskadats svårt enligt den lokala räddningstjänsten som vid en presskonferens sade att man befarar att ett tjugotal hus har förstörts hittills i bränderna.

Australiens premiärminister Scott Morrison är just nu på semester på Hawaii. Han har fått hård kritik för att han har lämnat landet under rådande läge. Kritiken gör nu att han avbryter sin semester på grund av bränderna som okontrollerat rasar i hemlandet.



Enligt den Australienska väderlekstjänsten kommer det varm och torra vädret att fortsätta en bra bit in i nästa vecka vilket kommer att göra att det är stor risk för att ännu fler bränder kommer att bryta ut. Enligt ABC-News så tror myndigheterna att upp emot hälften av bränderna har orsakats av människor. De katastrofala bränderna har satt fart på debatten om Australien har gjort tillräckligt stora insatser mot klimatförändringarna.