Pressad premiärminister får kritik från flera håll

En klart pressad premiärminister Scott Morrison tvingas försvara sig på flera fronter just nu. Först tvingades han be om ursäkt för att ha rest till Hawaii på semester när stora bränder rasar i delstaten New South Wales.

I dag fick Scott Morrison försvara sig mot påståendet att hans regering inte gör tillräckligt för att minska utsläppen som kan påverka klimatförändringarna.

– Vi agerar nu, säger Australiens premiärminister till den lokala tv-kanalen Channel 9 på frågan om Australien har gjort tillräckligt för att minska utsläppen.

Morrisons konservativa regering har fått hård kritik för att den försvarar den lukrativa kolindustrin i landet. Australiens kolindustri står för en tredjedel av den globala kolexporten och ger många människor i landet jobb.

Scott Morrison sa till Channel 9 att han inte är beredd att göra så att tusentals människor blir arbetslösa genom att dra ned på kolproduktionen och han menar att landet gör nog för att minska utsläppen.

– Vad vi inte kommer att göra är att genomföra vårdslösa åtgärder som kan leder till arbetslöshet och skada ekonomin, sa Scott Morrison som svar på frågan om hur hans regering kommer svar på uppmaningarna till en mer klimatvänlig politik.

Australien åtog sig vid FN: s klimatmöte 2015 att minska sina utsläpp med upp till 28 procent under 2005 års nivåer fram till år 2030. Miljöaktivister säger att dessa mål inte är tillräckligt utan menar att mer måste göras.

Scott Morrisons klimatpolitik får också kritik för att man försöker uppnå sina mål genom att räkna krediter under en komplicerad global redovisningsmetod, snarare än genom nya minskningar av utsläppen.