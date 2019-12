Erdogan varnar för ny flyktingvåg

Vi har hört det förut - den turkiske presidenten Erdogans varningar till Europa om att man framöver kommer att se se ytterligare flyktingströmmar.

Det är ett uttalande med dubbla bottnar - dels en som handlar om verkligheten och människor, dels en om politiskt spel och förhandling mellan Turkiet och Europa.



Redan i september i en Ekot-intervju varnade den norske diplomaten Jan Egeland, som tidigare var FN:s sändebud i Syrien och numera chef för Norska flyktinghjälpen, för en mycket skör humanitär situation i den syriska Idlib-provinsen och för en ny flyktingvåg.



– I Idlib står idag tre miljoner människors liv på spel. Blir det krig gata för gata och by för by i Idlib så kommer hundratusentals människor kasta sig iväg på flykt och många av dem vill ända till Europa, sade Jan Egeland då.



Jan Egeland beskrev Idlib som kaos och lidande. Nu attackerar syriska regeringsstyrkor med stöd av Ryssland just samhälle efter samhälle och uppemot 80 000 uppges ha tvingats fly norrut mot den turkiska gränsen.



Turkiet rymmer idag flest flyktingar i världen - över 3,5 miljon syrier. I mars 2016 ingick EU ett avtal med Turkiet om att stoppa fler flyktingar från att ta sig i båtar över till Grekland och Europa. EU betalade för att Turkiet skulle erbjuda syrierna en fristad där.



Den turkiske presidenten Erdogan har många gånger i år hotat med att bryta detta flyktingavtal med EU och höjt tonen i synnerhet i samband med sin kritiserade invasion i nordöstra Syrien.

Men sedan i augusti har EU oroat noterat att det inte bara är ord. Många fler flyktingbåtar har under hösten kommit till de grekiska öarna - inte alls som under flyktingvågen 2015, men ändå betydligt fler än förra året.