Nya attacken från Kina: Sverige inte säkert

Kommunistpartiets mäktiga "Centralkommission för politiska och juridiska ärenden" kommenterade för första gången de svensk-kinesiska relationerna när man i ett inlägg i sociala medier skrev att "Den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter".

Centralkommissionen är ett av Kinas kommunistpartis tyngsta organ och har i princip ansvar för hela rättsväsendet, inklusive polis och säkerhetstjänst.



Inlägget, som gjordes från partiorganets officiella konto på mikrobloggen Weibo, har sedan det publicerades i lördags bland annat delats av liknande partiorgan på provinsnivå, som alltså lyder under den nationella centralkommissionen.



Budskapet från partiet tycks alltså ha spridits över landet.

Så även i traditionella medier, där bland andra statliga CCTV i helgen rapporterat om hur den kinesiska ambassaden i Stockholm varnat för att kinesiska turister rånas under kniv- och pistolhot.



Rapporten grundar sig i en resevarning som den kinesiska ambassaden gjorde i fredags, där ambassaden också räknade upp antalet explosioner och skjutningar i Sverige.



Kinesisk media har idag även rapporterat, med ryska medier som källor, om hur Sverige uppges mörka sin brottsstatistik, och även den kinesiska ambassadörens utspel om att två kinesiska näringslivsdelegationer till Sverige ska ha ställts in har spridits nationellt.



Medieuppmärksamheten är ovanlig, då kinesisk media, som kontrolleras av kommunistpartiet, i stort varit fåordiga gällande Sverige och de svensk-kinesiska relationerna under hösten.