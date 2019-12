Centern fick backa i hjärtefrågan om Arbetsförmedlingen

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna backade ju nyligen från två delar i den omtvistade omgörningen av Arbetsförmedlingen. Reformen skjuts upp ett år, och den ska inte baseras på lagen om valfrihetssystem (LOV).

Därmed drog oppositionen tillbaka sitt hot om att fälla arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

De här delarna i det så kallade Januariavtalet var hjärtefrågor för Centerpartiet, men den vikarierande partiledaren Anders W Jonsson var ändå nöjd efter reträtten.

– Det viktiga är att vi får till stånd en stor förändring, reformering av Arbetsförmedlingen, det är inte detaljerna.

Men den här frågan var central för att Centerpartiet till sist skulle släppa fram Stefan Löfven i statsministeromröstningen i januari. Något som Ekot även fått bekräftat inifrån förhandlingsrummet.

Partiet sa ju nej den till den preliminära uppgörelsen med regeringen och Liberalerna, som var klar för ett år sedan. Och Ekot har jämfört den första överenskommelsen som ratades - med slutresultatet: det 73-punktsprogram som är grunden för dagens budgetsamarbete mellan de fyra partierna.

För att ge klartecken till den rödgröna regeringen så krävde Centerpartiet bland annat att Arbetsförmedlingen ska ”reformeras i grunden”, och två nya meningar skrevs in: ”Ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas” och förändringen ”ska vara fullt genomförd under 2021”. Alltså just de två delar som regeringen och samarbetspartierna nu har skrotat.

Anders W Jonsson konstaterar att det skedde väldigt stora förändringar mellan höstens förhandlingar och det Januariavtal som sedan slöts.

– Och det här var en del. Det är klart att det handlar om att vi i grunden tror att det fanns fördelar med LOV, men nu ser vi att det finns ingen riksdagsmajoritet för det, och då måste man vara pragmatisk, säger Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson till Ekot.