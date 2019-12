Iran släckte ner internet för att stoppa nya protester

27-årige Pouya Bakhtiari sköts ihjäl med ett skott i huvudet för 40 dagar sedan. Nu har hans föräldrar gripits. Strax efter sonens död uppmanade de till en sorgemanifestation vid hans grav den 26 december. Deras inbjudan sammanfaller med en landsomfattande uppmaning att återigen protestera i dag, 40 dagar efter de mest omfattande och våldsamma demonstrationerna i Iran sedan den islamiska revolutionen 1979.

I sitt försök att stoppa dagens protesterna, har myndigheterna i Iran återigen släckt ner internet helt eller delvis i flera provinser.

Den 27-årige demonstranten, Pouya Bakhtiari, har blivit ett slags symbol för protesterna som bröt ut i mitten av november när bensinpriset fördubblades.

Det har gjorts graffiti i hans namn och innan han dödades med ett skott i huvudet, lade han ut videoklipp på sociala medier där han entusiastiskt hyllade alla som deltog i protesterna och sa: Folk, missa inte detta tillfälle att en gång för alla störta denna kriminella korrupta regim, som han sa.



Människorättsorganisationer som Amnesty International säger att man kunnat verifiera att minst 304 människor dödades under protesterna. Men nyhetsbyrån Reuters har via sina källor kommit fram till en betydligt högre siffra – enligt Reuters säger tre tjänstemän inom det iranska inrikesdepartementet att minst 1 500 människor miste livet under protesterna i november.

På sociala medier publiceras dagligen bilder på dödade, inklusive kroppar som dumpats i träsk och floder. Nyhetsbyrån Reuters citerar också fyra olika källor som hävdar att Irans högste ledare, Ayatollah Khamenei givit order om att göra allt som krävs för att stoppa protesterna.